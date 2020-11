Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Geldautomat gesprengt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte maskierte Täter betraten am Freitag gegen 01.20 Uhr eine Bankfiliale in der Gochsheimer Straße in Flehingen und sprengten mittels Einleitung von Gas den Geldausgabeautomaten im Vorraum der Filiale. Durch die Wucht der Detonation wurde die Türe des Automaten durch die Glasfront der Filiale auf die Straße geschleudert. Die Täter entwendeten Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Durch Zeugen konnte beobachtet werden wie die Täter mit einem dunklen Pkw flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnten die Täter entkommen. An der Bankfiliale entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon: 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell