Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Trickdiebstahl durch Bitte um Spenden

DettenheimDettenheim (ots)

Eine unbekannte Frau entwendete am Donnerstagmittag durch einen Trick mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel eines Mannes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Dettenheim.

Gegen 12.30 Uhr sprach die junge Frau den 68-jährigen Mann auf dem Parkplatz in der Liedolsheimer Straße an und hielt eine Kladde vor, auf der um eine Spende für ein Behindertenzentrum gebeten wurde. Der Mann gab der Frau etwas Bargeld, wurde aber misstrauisch, als diese sich überschwänglich bei ihm bedankte und seinen Jackenärmel küsste, wobei sie mit der Kladde seine Hand samt Geldbeutel verdeckte. Als der 68-Jährige daraufhin die Kladde beiseiteschob und nachsah, konnte er beobachten, wie sie ihm einen weiteren Geldschein, aus der Geldbörse zog. Bei einer anschließenden Überprüfung des Geldbeutels stellte er fest, dass mehrere Hundert Euro fehlten. Die Frau entkam derweil in unbekannte Richtung mitsamt dem Bargeld.

Die Täterin wird als circa 25 Jahre alt und circa 160 - 165 cm groß beschrieben. Sie hatte lange schwarze Haare, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Die Frau trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, einen weinroten Pulli und Sportschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung setzen.

