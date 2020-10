Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verletzte nach Schlägerei

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, geriet eine etwa zehnköpfige Gruppe am Europaplatz körperlich aneinander. Vorausgegangen war eine Körperverletzung von drei Männern gegen einen 32-Jährigen, der in Recklinghausen wohnt. Im weiteren Verlauf mischten sich dann weitere Tatverdächtige in die Schlägerei ein. Vor Ort konnten drei tatverdächtige Männer (20 J., 23 J., 24 J.), alle aus Recklinghausen, festgestellt werden.

Bei Eintreffen der Polizei flüchteten einige Mitglieder der Gruppe.

Der 32-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein 14-jähriger Recklinghäuser wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der 23-jährige Tatverdächtige musste mit zur Polizeiwache.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

