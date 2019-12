Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Rauschendorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019, zwischen 07:00 und 21:15 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Propsthofstraße in Königswinter-Rauschendorf ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Wohnraum. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Rauschendorf beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Beachten Sie den aktuellen Einbruchsradar der Polizei Bonn unter https://bonn.polizei.nrw/artikel/aktuelle-einbruchssituation. Dort erhalten Sie Informationen zur aktuellen Einbruchssituation in Bonn und Umgebung. Der Einbruchsradar wird wöchentlich aktualisiert. Außerdem finden Sie dort Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz.

