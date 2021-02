Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Fußgänger auf Zebrastreifen gefährdet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung am Zebrastreifen in der Neuenheimer Landstraße/Bergstraße ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines dunklen Fiat 500. Dieser soll am Sonntag um 14.30 Uhr beim Abbiegen von der Bergstraße nach links in die Neuenheimer Landstraße Richtung Ziegelhausen drei Fußgänger, die den Fußgängerüberweg in Richtung Bergstraße überquerten, gefährdet haben in dem er dicht und zügig vor den Personen abbog. Die Geschädigten erstatteten daraufhin Anzeige gegen den Fahrer und teilten der Polizei auch das Kennzeichen des Fiat mit. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

