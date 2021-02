Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Kaminbrand eines Wohnhauses im Ortskern von Edingen; Mannheimner Straße wegen Feuerwehreinsatz gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 10.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Mannheimer Straße, im Ortsteil Edingen, aus bislang unbekannter Ursache, zu einem Kaminbrand. Über verletzte Personen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Wegen des Feuerwehreinsatzes ist die Mannheimer Straße, die Hauptdurchgangsstraße in Edingen ist, derzeit voll gesperrt.

