POL-MA: Heidelberg/Weststadt: Passantin nach Wildschweinattacke leicht verletzt.

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 17.45 Uhr, wurde eine Fußgängerin in der Gaisbergstraße von einem Wildschwein attackiert. Das Wildschwein kam unvermittelt aus einer dortigen Einfahrt auf die 43-jährige zugestürmt und rannte diese regelrecht um. Durch die Attacke wurde die Passantin leicht am Bein verletzt. Ihre Verletzung musste in einer Heidelberger Klinik behandelt werden. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Borstentier führte nicht zum Erfolg, so dass über dessen Verbleib keine Hinweise erlangt werden konnten.

