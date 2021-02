Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Luzenberg: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 5 Personen teilweise schwer verletzt, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend kam es im Stadtteil Luzenberg zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Luzenbergstraße. Ersten Ermittlungen zurfolge befuhr ein Mercedes die Luzenbergstaße stadteinwärts und kollidierte mit einem Audi, der von der Eisenstraße kommend auf die Luzenbergstraße in Fahrrichtung Waldhof einfuhr. Infolge der Kollision wurden insgesamt 5 Personen zum Teil schwer verletzt. Darunter befanden sich auf drei Kinder. Die Verletzten wurde zur medizinischen Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schäden an beiden Fahrzeugen und den verstechnischen Einrichtungen werden mit mehreren zehntausend Euro geschätzt. Die Luzenbergstaße in Fahrtrichtung Innenstadt ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

