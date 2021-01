Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Realschule Plus auf der Karthause in Koblenz

KoblenzKoblenz (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 03.01 und 04.01.2021 in die Realschule Plus in der Gothaer Straße in Koblenz ein. Im Inneren der Schule hebelten diese die Tür zum Werkraum auf, aus dem zwei Akku-Handbohrer incl. Zubehör gestohlen wurden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

