Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Lagerhallen - Hoher Schaden

KoblenzKoblenz (ots)

In der Zeit zwischen Weihnachten und dem 03.01.2021 wurde in Lagerhallen einer Bautechnikfirma in der St.-Sebastianer Straße 25 in Koblenz eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Hallen ein, aus denen eine Vielzahl an Werkzeugen, Gerüstbauteilen, Metallen, Holzmaterialen und Baumaschinen gestohlen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

