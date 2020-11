Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Zigarettenautomat gestohlen

LengerichLengerich (ots)

Unbekannte Täter haben in zwischen Sonntag (22.11.2020), 22.00 Uhr, und Montag (23.11.2020), 10.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Seilergasse abgebaut und entwendet. Der Automat war an der Wand eines Imbisses angebracht. Dort, wo der Automat gehangen hatte, klafften vier Löcher, als die Polizei den Tatort in Augenschein nahm. Auf dem Boden vor der Wand lagen Splitter von abgebrochenem Mauermaterial. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

