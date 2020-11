Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Autos aufgebrochen

OchtrupOchtrup (ots)

An der Rosenstraße und an der Straße Kuhweide haben Autoaufbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (22.11.2020) und Montag (23.11.2020) an zwei Pkw Scheiben eingeschlagen und jeweils die Bordcomputer ausgebaut. An der Rosenstraße ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 06.00 Uhr. Die unbekannten Täter zerstörten die Scheibe an der rechten hinteren Tür eines schwarzen Mercedes und zogen den Bordcomputer aus der Halterung. An der Kuhweide schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Sonntagabend und 09.30 Uhr am Montagmorgen zu, ebenfalls bei einem schwarzen Mercedes. Auch hier wurde das Fenster der Tür hinten rechts eingeschlagen, der Bordcomputer ausgebaut und entwendet. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Ochtrup bittet Zeugen um Mithilfe bei der Tätersuche unter Telefon 02553/9356-4155.

