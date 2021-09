Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Katalysator - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Montagnachmittag (16.00 Uhr) und Dienstagmorgen, 07.09.2021, 10.00 Uhr, wurde in der Halbtiefgarage in der Steinstraße in Emmendingen, an einem geparkten BMW der Katalysator abgeflext und entwendet. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

