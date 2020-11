Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bornheim-Sechtem - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

BonnBonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 24.11.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Elsa-Brandström-Straße in Bornheim-Sechtem ein: Die Unbekannten betraten zunächst das rückwärtige Grundstück des Hauses - nach der Spurenlage verschafften sie sich durch von dort aus das gewaltsame Öffnen der Terrassentüre Zugang in die Räume. Als eine Bewohnerin gegen 17:10 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie zwei mutmaßliche Täter in einem der Räume, die daraufhin aus dem Haus in Richtung Straße flüchteten. Hierbei wurden sie von einer weiteren Zeugin beobachtet. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Einbrecher, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen: Beide Personen von schlanker Statur dunkel gekleidet unterhielten sich in einer für die Zeugen unbekannten Sprache

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.

