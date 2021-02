Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zweifache Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Friedrichsruhe (ots)

Am Mittwoch, den 09.02.2021, kam es in der Ortslage Friedrichsruhe (19089) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 19:58 Uhr meldete ein Anwohner in der Bahnhofsstraße, dass ein schwarzer Mercedes-Benz von der Fahrbahn abgekommen und durch einen Holzzaun auf dessen Grundstück gerast sei. Der überraschte Grundstücksbesitzer konnte den Fahrzeugführer nur kurz erkennen, als dieser wieder vom Grundstück rückwärts fuhr und verschwand. Durch die schnelle und koordinierte Absuche der möglichen Abfahrtswege des Unfallverursachers mit Polizeikräften aus den Revieren von Parchim, Schwerin und Sternberg konnte bereits kurze Zeit später das fragwürdige Unfallfahrzeug an der B321 in der Nähe der Ortslage Zapel auf einem Acker stehend aufgefunden werden. Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen, nachdem es zuvor mit einem Baum kollidiert war. Der Fahrzeugführer hatte sich auch von diesem Unfall unerlaubt, diesmal jedoch zu Fuß, entfernt. In der Nähe des Unfallortes konnten die eingesetzten Kräfte vier abgestellte Kartons finden, die mit 100 Stangen unversteuerter Zigaretten gefüllt waren. Nach einem Bürgerhinweis und der Absuche im Nahbereich konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer aufgegriffen werden. Dieser hatte sich zuvor im schneebedeckten Straßengraben vor der Polizei versteckt. Der Mann war nur leicht verletzt und außerdem mit über zwei Promille alkoholisiert. Er wurde daraufhin ins Krankenhaus nach Parchim zur Blutprobenentnahme gebracht. Das Unfallfahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es enstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 EUR. Nach weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Unfallverursacher, ein 48-jähriger armenischer Staatsangehöriger, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Den Unfallverursacher erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Verstoß gegen die Abgabenordnung. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen armenischen Staatsbürger. Im Auftrag Goldhorn Polizeikommissar Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell