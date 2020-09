Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Datteln: Versammlung am Kraftwerk Datteln 4 beendet

Recklinghausen (ots)

Für den 05.09. hatte eine Privatperson eine Fahrraddemonstration unter dem Motto "Datteln 4 abwählen - Energiewende und Verkehrswende endlich umsetzen" angemeldet. Die Auftaktveranstaltung fand gegen 16.00 Uhr in Waltrop an der Straße "Zum neuen Hebewerk" statt. Anschließend fuhren die Teilnehmer über die Strecke Provinzialstraße, Wittener Straße, Castroper Straße und Emscher-Lippe-Straße zur Seilscheibe, wo eine Zwischenkundgebung stattfand. Die Versammlung wurde gegen 18.00 Uhr nach der Abschlusskundgebung am Tor 2 am Kohlekraftwerk beendet. In der Spitze nahmen etwa 100 Radfahrer an der Versammlung teil. Die Versammlung verlief friedlich und weitestgehend störungsfrei. Lediglich im Verlauf des Aufzugweges und durch die Sperrung der Straße Im Löringhof während der Abschlusskundgebung kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

