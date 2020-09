Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Ford Fiesta. Das Auto stand an der Beckstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Am Mittwochabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen VW an der Weusterstraße. An dem Auto wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Castrop-Rauxel

Knapp 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrer am Vordach eines Mehrfamilienhauses an der Wittener Straße. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Transporter das Dach touchiert. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Unfall soll am Donnerstagnachnmittag passiert sein.

1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall mit Flucht an einem schwarzen Skoda Skala. Das Auto stand am Freitag gegen 10:10 Uhr nur kurz geparkt auf dem Parkplatz eines Hofladens an der Hebewerkstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Marl

Am Donnerstag, tagsüber, beschädigte in unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Opel Corsa am Lipper Weg. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Beschädigt wurde der Kotflügel rechts vorne. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Herten

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer die linke Fahrzeugseite eines geparkten, silbernen Mazda 3 an der Sedanstraße. An dem Auto entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell