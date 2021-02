Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jährigem Schweriner

Schwerin (ots)

Der seit dem 08. Januar 2021 vermisste 81-jährige Rentner aus Schwerin wurde in den Nachmittagsstunden des 06. Februar leblos im Schweriner Ziegelaußensee aufgefunden und durch die Berufsfeuerwehr Schwerin geborgen. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Die Polizei bittet, die in diesem Zusammenhang in anderen Medien veröffentlichten Meldungen - hierbei insbesondere das herausgegebene Bildmaterial zu löschen. Rainer Fricke Polizeiführer vom Dienst

