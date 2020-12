Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 03.12.2020, zwischen 12:20 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Bereich der Rheinallee 2, in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an sieben Pkw. Hierbei wurden die Fahrzeuge nahezu über die komplette Fahrzeugseite durch eine Kratzspur beschädigt.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen dauern an.

