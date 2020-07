POL-AA: Ostalbkreis: ausgelaufener Diesel

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen-Neunheim: Tank aufgerissen

Ein Lkw-Fahrer fuhr am Montag gegen 8.15 Uhr auf den Parkstreifen an der Alfred-Krupp-Straße. Dabei lockerte sich ein Bordstein, stellte sich auf und beschädigte den Tank des Lkws. In der Folge liefen mehrere hundert Euro Diesel aus, der teilweise in die Kanalisation gelangte. Der Schaden am Lkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr Ellwangen, die sich mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz befand, waren zudem mehrere Vertreter der Stadt und des Landratsamtes zugegen.

