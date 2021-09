Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rauchentwicklung bei Bauarbeiten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 08.09.2021, gg. 11.30 wurde die Feuerwehr aus Löffingen zu einer Rauchentwicklung in einem Rohbau in der Gerwigstraße gerufen.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatten sich wohl bei Schweißarbeiten von Bitumenbahnen angrenzende Kunststofffolien entzündet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, gelang es den Handwerkern den Schmorbrand zu löschen. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

