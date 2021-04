Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mutmaßlich alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag (15.04.2021) in der Kornwestheimer Straße ereignet hat, ist hoher Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Der 39-jährige Fahrer eines BMW X5 war gegen 10.15 Uhr in der Kornwestheimer Straße von der Sigelstraße in Richtung Stammheimer Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge kam der BMW auf Höhe einer Firmenzufahrt nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Erdwall, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 39-jährige Fahrer und dessen 30-jähriger Beifahrer kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

