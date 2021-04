Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 22-Jähriger angegriffen und schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (14.04.2021) einen 22 Jahre alten Mann an der U-Bahn-Haltstelle Sportpark Feuerbach zu Boden geschlagen und ihn schwer verletzt. Der 22-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit anderen Jugendlichen im Bereich der U-Bahn-Haltstelle auf Seite der Fahrtrichtung Stadtmitte, als die beiden mutmaßlich Jugendlichen mit ihren Fahrrädern aus Richtung Kyffhäuserstraße ankamen. Einer von ihnen nahm einen Stein aus dem Gleisbett und warf diesen in Richtung des 22-Jährigen. Mit Schlagwerkzeugen bewaffnet gingen sie auf ihn zu und schlugen ihn einige Meter von der Haltestelle entfernt zu Boden. Anschließend stiegen sie wieder auf ihre Fahrräder und fuhren in Richtung Kyffhäuserstraße weg. Zeugen alarmierten die Polizei, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Täter. Rettungskräfte versorgten den jungen Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der U-Bahnhaltestelle Sportpark Feuerbach aufgehalten haben und sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt haben, insbesondere ein zirka 180 bis 190 Zentimeter großer Mann, fünf jugendliche Mädchen und die Begleiter des Geschädigten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

