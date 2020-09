Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, kam es in der Bürgerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend einfach vom Unfallort entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen Mercedes-Vito an der rechten Seite, ehe er in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich ans Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu wenden.

