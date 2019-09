Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Kröselin , LK VG

Wolgast (ots)

Am 26.09.2019 gegen 23:00 Uhr kam es in dem Ort Kröselin auf einem Wohngrundstück zu einem Tragischen Unfall. Nach ersten Erkenntnissen wurde festgestellt, dass nachdem die 40 jährige Geschädigte ihr Fahrzeug auf ihr Grundstück gefahren hatte, sie den Ganghebel des Automatikgetriebes ihres PKW auf "R" anstatt auf "P" schaltete. Sie sprang aus dem Fahrzeug, um das Einfahrtstor zu schließen. Dabei bemerkte sie nicht, dass ihr Auto sich rückwärts in Bewegung setzte. Das Fahrzeug stieß mit der Frau zusammen. Dabei wurde sie zwischen der offen stehenden Fahrertür und dem Tor derart schwer eingeklemmt, dass der herbeigerufene Notarzt vor Ort den Gesundheitszustand als sehr kritisch und lebensbedrohlich einschätzte. Nach erfolgreicher Reanimation wurde die schwerverletzte Frau in das Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Dort wird sie weiter behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 EUR geschätzt.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

