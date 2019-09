Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfall mit 3 Verletzten in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 26.09.2019, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich in der Greifswalder Holzgasse, an der Einmündung zum Hansering ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein bisher unbekannter schwarzer PKW fuhr von der Holzgasse mit hoher Geschwindigkeit nach links auf den Hansering in Richtung Europakreuzung, obwohl dies dort nicht erlaubt ist. Von der Friedrich-Loeffler-Straße fuhr zeitgleich ein PKW Toyota auf den Hansering in Richtung Holzgasse. Der Fahrzeugführer des Toyota erschreckte sich durch die hohe Geschwindigkeit des schwarzen PKW derart, dass er sein Fahrzeug unkontrolliert beschleunigte. Er überfuhr den Grünstreifen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW VW. Der 81-jährige Fahrer des Toyota wurde schwer verletzt. Auch die Insassen des VW erlitten Verletzungen. Alle drei Personen wurden durch Rettungskräfte in das Klinikum Greifswald gebracht. Es wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer machen? Hinweise können dem Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540224 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell