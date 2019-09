Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verletzter Radfahrer in Sassnitz, LK VR

Sassnitz (ots)

Am 25.09.2019, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich in Sassnitz, Birkenweg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 68 jähriger Sassnitzer befuhr mit seinem E-Bike in Sassnitz den Birkenweg. Aus einem dort geparkten PKW wollte die Fahrerin aussteigen und öffnete die Fahrertür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Radfahrer konnte noch bremsen und anhalten. Er verlor dann aber die Kontrolle und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald geflogen.

