Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Gestern um 14 Uhr fuhr ein 13-jähriger Bottroper mit seinem Fahrrad auf der Hovermannstraße an einem geparkten Pkw vorbei, als die 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bottrop die Fahrertür öffnete. Der 13 Jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern und stütze. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

