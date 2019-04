POL-RE: Bottrop/Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro blieb am Donnerstag um 08.10 h bei einem Unfall an der Essener Straße zurück. Ein Radfahrer stieß mit dem Auto eines 37-Jährigen aus Oberhausen zusammen, der von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte. Der Radfahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter, obwohl die rechte Seite des Autos beschädigt war. Der Radfahrer hatte kurze, schwarze Haare, einen leichten Bart, trug eine Jeans und einen bordeaux-farbenen Pullover und fuhr mit einem Damenhollandrad.

Castrop-Rauxel:

Nach einer Unfallflucht "Am Breiten Stein" flüchtete der Unfallverursacher zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag. Er hatte einen geparkten, schwarzen Opel Astra angefahren und einen Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht.

Gladbeck:

Mit einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro fand ein Fahrer am Mittwoch um 08.00 h seinen Wagen an der Mozartstraße vor. Er hatte den Wagen am Dienstagabend unbeschädigt dort geparkt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

