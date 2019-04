Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer von Auto gestreift

Recklinghausen (ots)

Wie heute bekannt wurde, ist am Dienstag um 06.20 h ein Radfahrer auf der Salentinstraße in Höhe der Brücke ein 38-jähriger Recklinghäuser von einem Auto touchiert worden. Der Radler kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Das Auto, ein dunkler Wagen, wurde weitergefahren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

