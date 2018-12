POL-FR: Steinen: Gasgeruch führt zu Feuerwehreinsatz in Hägelberg

Freiburg (ots) - Am Montag gegen 15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Steinen-Hägelberg ausrücken. Hier war in einem Raum im alten Wasserreservoir bei der "Schönen Aussicht" Gasgeruch festgestellt worden. Durch die Feuerwehr aus Lörrach und Schopfheim wurden Messungen durchgeführt, die eine erhöhte Konzentration von Methangas bestätigten. Nach dem Spülen eines Abflussrohres konnten anschließend keine erhöhten Messwerte mehr festgestellt werden. Die Feuerwehr aus Steinen-Hägelberg, Schopfheim und Lörrach, war mit mehreren Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Grund der erhöhten Werte ist bislang unklar. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Gewerbe und Umwelt übernommen.

