POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Autofahrer verliert die Kontrolle und schleudert in Böschung

(KL) Ein 23-jähriger Augustdorfer schleuderte am Sonntag, 31.03.2019, nach einem riskanten Überholmanöver mit seinem PKW von der Lopshorner Allee. Sein Auto erlitt einen Totalschaden, er wurde schwer verletzt.

Ein 23-Jähriger befuhr gegen 15:20 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Lopshorner Allee aus Richtung Augustdorf in Richtung Hiddesen. Kurz vor einer Linkskurve überholte er mit stark überhöhter Geschwindikeit einen Skoda Yeti aus Gütersloh. Beim Wiedereinscheren schnitt der Fiesta Fahrer diesen, so dass der 71-Jährige stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fiesta verringerte seine Geschwindigkeit nicht und schleuderte kurz darauf aus einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Ein entgegen kommender BMW Fahrer musste deswegen eine Vollbremsung durchführen und auf die Bankette ausweichen. Der Fiesta landete in der angrenzenden Böschung und der vermutlich nicht angeschnallte Fahrer schleuderte durch die zersplitterte Seitenscheibe in den Straßengraben.

Als die Polizei eintraf, saß der 23-Jährige ansprechbar neben seinem stark beschädigten Fiesta. Ein Rettungswagen transportierte ihn kurz darauf in ein Krankenhaus, in dem der Augustdorfer stationär verblieb.

Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Unfallverursachers sicher. Der Fiesta musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Lopshorner Allee für circa anderthalb Stunden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2700,- Euro.

