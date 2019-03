Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Trunkenheitsfahrten

Lippe (ots)

(SR) Samstag fielen den Beamten in Detmold insgesamt zwei Fahrzeugführer auf, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Beide waren so alkoholisiert, dass ihnen eine Blutprobe entnommen werden musste und die Führerscheine in amtliche Verwahrung genommen wurden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

