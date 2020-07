Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Pyrmont (ots)

Eine 71jährige Frau aus Bad Pyrmont befuhr am 24.07.2020, gegen 17:30 Uhr, in Holzhausen mit einem Opel Corsa die Brüderstraße in Richtung Am Bruche. Einer dort zufällig eingesetzten Funkstreifenbesatzung war bekannt, dass die Frau nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Deshalb wurde die Seniorin sofort angehalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Frau deutlichen Atemalkoholgeruch aufwies. Ein durchgeführter Test ergab eine AAK von 2,25 Promille. Von der Frau wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, der war ja schon weg.

