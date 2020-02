Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 05.02.2020

Villingen-Schwenningen (ots)

Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung durch lebensgefährdende Behandlung

Der Streit zwischen zwei Männern am frühen Montagmorgen gegen 04.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in VS-Schwenningen eskalierte zu einer Gewalttat, die einen 37-jährigen, zunächst unbeteiligten Mann zuletzt als Opfer traf. Der 37-Jährige hielt sich nach einem Gaststättenbesuch am Bahnhofsvorplatz auf und wartete auf ein Taxi. Dort mischte er sich in den Streit ein, der sich zwischen zwei jungen Männern im Alter von 22 und 23 Jahren entwickelt hatte. Als der 23-Jährige wegen der unerbetenen Einmischung dem 37-Jährigen die Mütze vom Kopf schlug, antwortete dieser mit einem Kopfstoß.

Für die Eskalation des Vorfalls sorgte anschließend der 23-Jährige, der als Kampfsportler seinen Kontrahenten zunächst zu Boden brachte und brutal auf ihn einschlug. In der weiteren Folge der tätlichen Auseinandersetzung ging der 37-Jährige nach einem gezielten Tritt noch einmal zu Boden und erhielt von dem 23-jährigen Tatverdächtigen dann am Boden liegend eine Vielzahl von Fußtritten gegen Kopf und Körper. An der Misshandlung des zwischenzeitlich wehrlosen Opfers beteiligten sich dann auch die beiden 20 und 21 Jahre alten Begleiter des Tatverdächtigen.

Nach der Flucht des 23-Jährigen wandten sich die beiden Mittäter schließlich an das Personal der sich im Bahnhofsgebäude befindlichen Gaststätte, was zur Verständigung von Polizei und Rettungskräften führte. Beide verblieben bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort und wurden dort als Tatbeteiligte identifiziert.

Der 23-Jährige Flüchtige mit Wohnsitz in einem benachbarten Landkreis wurde noch am Montagvormittag durch die Polizei festgenommen. Er wurde am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz beim Amtsgericht Villingen einem Haftrichter vorgeführt, der anordnete, den Tatverdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 23-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn und seine beiden 20 und 21 Jahre alten Mittäter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen übernommen. Gegen das Opfer wird ebenfalls ermittelt, der Tatvorwurf lautet auf vorsätzliche Körperverletzung.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 280-2160

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell