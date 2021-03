Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27. März 2021

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven:

Einbruchsdiebstahl

Cuxhaven. Am 27.03.2021, in der Zeit von 00.30 Uhr bis 01.45 Uhr, wurde in ein Lebensmittelgeschäft in der Spanger Straße eingebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Zeugen, die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/573-0 zu melden.

Brand einer Scheune

Ihlienworth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Scheune in Ihlienworth in Brand. Weder Menschen, noch Tiere wurden verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 60.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/573-0 zu melden.

