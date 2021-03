Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: "Wie in einem schlechten Film" - Kuriose Fahrzeugkontrolle führt zur Feststellung von insgesamt 8 Straftaten (Lichtbild in der Fotomappe)

Cuxhaven (ots)

Am Donnerstagvormittag (25.03.2021) kam Beamten des Polizeikommissariats Geestland im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen auf der Cherbourger Straße ein Kleintransporter entgegen. Aufgrund der Ladung, ein Opel Corsa auf der Ladefläche eines Kleintransporters, wurde das Fahrzeug in Schiffdorf-Spaden angehalten und kontrolliert. Im Raume stand zunächst eine mangelhafte Ladungssicherung und eine Überladung.

Mit dem Beladungszustand konfrontiert gab der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger Bremerhavener, an, dass doch alles in Ordnung sei. Den aufgeladenen Opel Corsa hätte er käuflich erworben. Der Fahrzeugführer gab vor Ort Personalien an, welche nicht glaubhaft erschienen. Er hatte hierbei Ausweisdokumente ausgehändigt, welche ihm augenscheinlich nicht gehörten.

Für den Kleintransporter wurde festgestellt, dass dieser nicht mehr versichert war. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. Der Beifahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, verblieb vor Ort.

Ermittlungen auf der Polizeidienststelle ergaben, dass der Fahrzeugführer die Personaldokumente seines Bruders genutzt hatte, um seine eigenen Personalien zu verschleiern. Der Grund hierfür war schnell gefunden.

Gegen den Fahrzeugführer lag ein offener Haftbefehl vor. Er war weiter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Kleintransporter war währenddessen, vermutlich durch den Beifahrer, vom Kontrollort entfernt worden. Er konnte im Bereich des Parkplatzes de "Real Marktes" in Bremerhaven angetroffenen werden.

Die Halterin des Kleintransporters war die Ehefrau des Beifahrers. Sie muss sich wegen des Zulassens der Fahrten ohne Fahrerlaubnis und ohne erforderliche Versicherung ebenfalls verantworten.

Der Haftbefehl konnte durch Begleichung der Geldstrafe durch den Bruder des Fahrzeugführers abgewendet werden. Ein Eigentumsnachweis für den aufgeladenen Opel Corsa konnte erbracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell