Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: mehrere Einbrüche ++ Baumunfall mit verletzter Person

Cuxhaven (ots)

Garage aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Beverstedt. In der Nacht von Dienstag, 23.03.2021 auf Mittwoch, 24.03.2021, brachen unbekannte Täter eine Garage im Beverstedter Mühlenweg auf. Die Täter hebelten das Eingangstor auf und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 6.000 Euro. Zeugen, denen im Tagzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter 04706-9480 bei der Polizei in Schiffdorf.

++++++

Einfamilienhaus aufgebrochen - Täter flüchten vor Bewohnern

Cadenberge. In der Nacht von Dienstag, 23.03.2021 auf Mittwoch, 24.03.2021, wurde ein Ehepaar um 1 Uhr Opfer eines Einbruchs. Der oder die bisher unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf, drangen in das Haus ein und durchsuchten mehrere Schränke. Als ein Täter das Schlafzimmer durchsuchen wollten, entdeckte er die schlafenden Bewohner. Der Täter ergriff sofort die Flucht. Dennoch gelang es noch Wertgegenstände im Wert von etwa 2.000 Euro zu entwenden.

++++++

Einbruch in Einfamilienhaus

Hemmoor/Osten. In der Nacht von Dienstag, 23.03.2021 auf Mittwoch, 24.03.2021, brachen unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße Niederstrich in Osten ein. Die Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten das Haus. Da in dem unbewohnten Haus keine Wertgegenstände zu finden waren, verließen die Täter das Haus ohne Beute.

++++++

Baumunfall - Fahrerin leicht verletzt

Geestland. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Stade ist gestern Abend gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Die junge Frau war mit ihrem PKW auf der L119 von Bad Bederkesa in Richtung Lintig unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit noch relativ hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, am PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro. Da an der Unfallstelle Öl und Benzin in das Erdreich liefen, musste die untere Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven verständigt werden.

++++++

