Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Henri ist wieder zu Hause (FOTO)

LübeckLübeck (ots)

Die Suche nach einem vermissten Kater hat heute, 05.01.2021, in Eutin ein glückliches Ende gefunden. Ende November 2020 war der Mischlingskater Henri(Mischung aus einer Ragdoll-Katze und einem Main-Coon-Kater) seiner Besitzerin entlaufen und wurde seitdem auch mit Hilfe von Aufrufen bei Facebook und Ebay Kleinanzeigen von dieser gesucht. Mitte Dezember hatte ihn eine Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet gesehen, konnte ihn aber nicht einfangen. Nun hat sich das Tier offenbar besonnen und lief am heutigen Tage der Polizeiwache in Eutin zu. Auf dem Hof des Polizeireviers konnten zwei Beamtinnen den Kater mit Leckerlis in ihre Arme locken. Kurz darauf wurde Henri seiner freudestrahlenden Besitzerin übergeben und kann sich zu Hause von seinem Abenteuer erholen.

