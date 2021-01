Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Hutzfeld

Briefkasten an Neujahr gesprengt - Polizei sucht Zeugen

LübeckLübeck (ots)

Am 1. Januar 2021 wurde in der Straße Alter Schulweg in Hutzfeld in der Zeit zwischen 05:30 und 06:00 Uhr ein Briefkasten der Deutschen Post AG gesprengt.

Die Polizeistation Hutzfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im o.g. Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 04527-510 oder per E-Mail an die Adresse Hutzfeld.PSt@polizei.landsh.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Jarina Freericks -Pressesprecherin-

Telefon: 0451/131-2006

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell