Insgesamt 194 Einsätze hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Lübeck in der Silvesternacht in Lübeck und Ostholstein zu bewältigen. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr wurden in Lübeck 57 Einsätze mit direktem Silvesterbezug registriert, in Ostholstein waren es 24. Die Coronabeschränkungen wurden von der großen Mehrheit der Bevölkerung respektiert und eingehalten. Im Fazit verzeichnet die Polizeidirektion Lübeck eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht.

Auch die Corona-Regelungen hinsichtlich der begrenzten Personenanzahl und des Alkoholverbotes in der Öffentlichkeit wurden von fast allen Bürgerinnen und Bürgern eingehalten. Auf den sonst beliebten großen Plätzen in Lübeck und Ostholstein kam es zu keinen Ansammlungen wie in den letzten Jahren. Nur vereinzelt mussten private Feierlichkeiten aufgelöst werden, weil diese nicht den Corona-Beschränkungen entsprachen.

Die erste Bilanz spricht für sich: In Lübeck wurden in der gesamten Silvesternacht nur drei Körperverletzungsdelikte gemeldet. Ergänzend dazu wurden die Einsatzkräfte zu mehreren kleineren Einsätzen, Müllcontainerbränden und Ruhestörungen gerufen. Gegen 00:34 wurde in der Schwartauer Allee aus einem Fahrzeug heraus mit einer Schreckschusspistole geschossen. Der Tatverdächtige steht fest, ihn erwartet eine Anzeige. Um 04:09 Uhr brannte in der Hugo-Distler-Straße ein Carport, Personen wurden nicht verletzt.

Ähnlich verhielt sich die Lage in Ostholstein: Neben mehreren Ruhestörungen und einem Containerbrand verzeichnete die Leitstelle gegen 01.30 Uhr eine größere Feier inklusive Körperverletzung in Bad Schwartau. Gegen 00:53 Uhr wurden in Heiligenhafen zwei Mülleimer und ein Briefkasten vermutlich mittels Böllern beschädigt.

Im Folgenden werden hier einige Einsätze mit Silvesterbezug anhand der Protokolle der Regionalleitstelle dargestellt:

In Lübeck:

- Wakenitzmauer, 19:14h: Mann wirft Böller und Raketen aus dem Fenster

- Westpreußenring, 19:25h: Briefkasten gesprengt

- Karlsruher Straße, 20:43h: Mehrere Müllcontainer brennen

- Brandenbaumer Feld, 21:15h: Dort im Bereich explodieren "Polenböller", die Bude des Anrufers wackelt

- Vorwerker Straße, 00:22h: Personengruppe wirft Böller auf Fahrzeuge und Balkone

- Hüxstraße, 00:44h: Hecke brennt unmittelbar am Wohnhaus unter einem Fenster

- Moislinger Allee, 02:09h: Ruhestörung ausgehend von einer Familie, Feier im Hausflur

- Rebhuhnweg, 02:37h: Unbekannte Anzahl von Personen schlagen sich auf der Straße

- Josephstraße, 02:48h: laute Party mit angeblich 15 Personen im Hausflur

- Julius-Brecht-Straße, 04:20h: Lautes Gebrüll, Musik und Gegröhle aus Wohnung, Mieter öffnet auf Klingeln hin nicht die Tür

In Ostholstein:

- Eutin, 21:50h: Böller werden aus dem Fenster geworfen, Anruferin sorgt sich, dass es bei ihr dadurch anfangen könnte zu brennen

- Bad Schwartau, 00:02h: Person schießt mit Schreckschusswaffe und Vogelschreck

- Ratekau, 00:36h: Straßenparty mit mehreren Personen, hier soll mit einer Schreckschusspistole geschossen werden

- Bad Schwartau, 01:33h, Mann wird angeblich von mehreren Personen geschlagen

- Heiligenhafen, 00:18h: Person randaliert vor dem Haus, schreit rum, will nicht gehen

- Neustadt, 04:23h: Jugendliche zünden Feuerwerk in der Unterführung gegenüber des Pflegeheims

