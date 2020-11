Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Fredenbecker Bäckereifiliale ein

StadeStade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 02:30 h und 04:40 h in Fredenbeck in der Hauptstraße nach dem Einwerfen einer Fensterscheibe in das Innere einer dortigen Bäckereifiliale eingestiegen und haben die Geschäftsräume durchsucht.

Dabei fiel dem oder den Tätern ein kleiner Geldtresor mit einer geringen Menge Bargeld in die Hände.

Mit der Beute gelang anschließend unbemerkt die Flucht.

Der angerichtete Schaden wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 933510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell