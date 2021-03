Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Cuxhaven, Verkehrsunfall im Autobahnkreisel

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag, den 23.03.2021, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich schwerer Verkehrsunfall im Kreisverkehr zur Bundesautobahn 27 in Cuxhaven. Ein 75jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cuxhaven verlor, vermutlich auf Grund eines plötzlichen, medizinischen Problems, die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug fuhr, aus der Neufelder Straße kommend, geradeaus über den Kreisverkehr und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Leitplanke im Bereich der BAB-Anschlussstelle Cuxhaven. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt, sofort durch andere, aufmerksame und hilfsbereite Verkehrsteilnehmer bestmöglich erstversorgt und anschließend durch hinzugerufene Rettungskräfte ins Krankenhaus Cuxhaven verbracht. Weitere Fahrzeuge wurden in den Verkehrsunfall nicht involviert. Der PKW wurde stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung des Unfallfahrzeuges musste der Kreisverkehr, samt Anschlussstelle der BAB 27, voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell