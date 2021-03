Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbrüche in Osten und Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bargeld entwendet

Osten. Am vergangenen Freitag, 19.03.21,kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Am Dorffleth in Osten. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich mittels Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in das dortige Wohnhaus. Hier durchsuchten sie einige der Räume und konnten schließlich mit Bargeld unerkannt entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor, Tel.: 04771-6070, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Täter stehlen Schmuck und Geld

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende, 19.03.21, 18:00 Uhr bis 21.03.21, 15:00 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Robert-Koch- Straße in Altenwalde. Die noch unbekannten Täter konnten durch eine Kellertür in ein dortiges Wohnhaus gelangen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut und konnten schließlich mit Bargeld und Schmuck entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven, Tel.: 04721/ 573-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell