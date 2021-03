Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven, Geestland, OT Langen -Unfallflucht, Pkw landet in Baugrube-

Cuxhaven (ots)

Am Sonntag, dem 21.03., ereignete sich gegen 07.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Langen. Eine 44-jährige Geestländerin wollte mit ihrem Peugeot 207 von der Leher Landstraße nach links in den Kohlshofsweg abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Peugeot beschädigte einen Bauzaun und landete mit der Front in einer Baugrube. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 2000,- Euro geschätzt. Da sich die Verursacherin zunächst von der Unfallstelle entfernt hatte und der Unfall nicht von ihr, sondern von einer Zeugin gemeldet wurde, muss sie sich jetzt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell