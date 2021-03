Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven, Geestland, OT Bad Bederkesa -Unfallflucht, geparkter Pkw beschädigt-

Cuxhaven (ots)

Am Samstag, dem 20.03., wurde der Polizei gegen 09.00 Uhr ein Verkehrsunfall in Bad Bederkesa gemeldet. Auf dem Parkplatz der Musikschule im Friedhofsweg wurde ein geparkter Audi A3 angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 3000,- Euro geschätzt. Der Audi der 69-jährigen Geschädigten aus Bad Bederkesa war dort seit dem 18.03. abgestellt. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

