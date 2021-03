Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven, BAB27, FR Walsrode, Gemarkung Loxstedt - verkehrsunsicherer Kleintransporter unterwegs

Cuxhaven (ots)

Am Freitag, den 19.03.2021, gegen 12:05 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Lkw auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode gemeldet, der vermutlich aufgrund eines Defektes Schlangenlinien fuhr. Zudem befand sich das Fahrzeug in einer Schräglage und hing vorn links herunter. Durch Beamte der Polizei Geestland konnte der Kleintransporter aus dem Landkreis Stade auf dem Parkplatz Nesse einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund der bereits vor Ort festgestellten technischen Mängel und dem desolaten Zustand wurde der 2,8 Tonner einem Gutachter der KÜS vorgestellt. Insgesamt wies das Fahrzeug mehr als 30 erhebliche Mängel und einen Mangel an der Vorderachse auf, der für sich allein genommen bereits zur Verkehrsunsicherheit führte. Daraufhin wurde der KleinLkw mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr gezogen. Auf den Fahrzeugführer und die Fahrzeughalterin kommen empfindliche Bußgelder zu.

