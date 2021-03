Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Heinsberg-Grebben (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am 2. März, in der Zeit zwischen 00 Uhr und 14 Uhr, auf der Grebbener Straße. Ein Unbekannter trat eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf und verschaffte sich so Zutritt in die Wohnung. Der Einbrecher entwendete eine Lichterkette.

