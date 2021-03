Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulbibliothek

Geilenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (26. Februar), 14 Uhr und Dienstag (2. März), 8.30 Uhr, drangen Unbekannte in die Bibliothek einer Schule an der Pestalozzistraße ein. Die Täter kletterten zunächst auf ein Flachdach der Aula und hebelten anschließend eine Balkontür der Bibliothek auf. Sie erbeuteten mehrere PC, Projektoren sowie PC - Zubehör.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell