Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Gartenmöbeln

Heinsberg-Straeten (ots)

Unbekannte Personen gelangten zwischen Donnerstag, 25. Februar, 9 Uhr und Freitag, 26. Februar, 11 Uhr, in den Garten eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Wasserturm. Dort entwendeten sie sechs Gartenstühle und entfernten sich in unbekannte Richtung.

